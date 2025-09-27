  • Спортс
0

Кевин О’Коннор: «У новых руководителей «Хорнетс» не будет колебаний по поводу расставания с Ламело Боллом, если проблемы продолжатся»

«Хорнетс» готовы на радикальные решения в случае с лидером команды.

По словам обозревателя Кевина О’Коннора, «Шарлотт» в обозримом будущем может обменять разыгрывающего Ламело Болла.

В 2022 году Болл стал участником Матча звезд, но в последних трех сезонах принял участие в 36, 22 и 47 матчах соответственно.

«Знаю, что у нового офиса и новых владельцев «Хорнетс» не будет колебаний по поводу расставания с Ламело Боллом, если проблемы продолжатся», – заявил журналист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Kevin O’Connor Show
logoЛамело Болл
logoШарлотт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
