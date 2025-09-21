Ламело Болл «установил пару рекордов» в тренажерном зале и поработал над защитой этим летом

Чарльз Ли рассказал о прогрессе Ламело Болла.

24-летний разыгрывающий провел лето, работая над базовой подготовкой, и «установил пару личных рекордов» в тренажерном зале. Главный тренер «Хорнетс» зафиксировал прогресс в защитных навыках игрока, особенно в эпизодах, требующих высоких физических усилий, но обозначил необходимость дальнейшего роста дисциплины, чтобы избегать фолов.

Ли отметил взаимоотношения Болла с новичком команды Коллином Секстоном. Баскетболисты вместе тренируются и проводят время после занятий. Клуб рассчитывает на прогресс Болла в качестве лидера и надеется на позитивное влияние новобранца в этом аспекте.