«Был слишком отстраненным, важно иметь ясную голову». Джулиус Рэндл перестал употреблять траву после ухода из «Никс»
Джулиус Рэндл рассказал о работе над собой после смены команды.
«Я больше не злюсь, не расстраиваюсь, не реагирую слепо, отключаясь. Более спокоен, ближе к дзену.
Трудно жить в современном мире. Важно иметь ясную голову. Быть сильным психологически, не позволять ничему влиять на твое сознание.
Употребление травы сделало меня слишком отстраненным, заставило замыкаться в своем собственном мире.
Я думал, что со мной все в порядке, но жена объяснила мне, что мыслями меня нет рядом», – поделился Рэндл.
В контрактный год форвард продемонстрировал лучшие в карьере показатели в плей-офф, набирая 21,7 очка, 5,9 подбора и 4,9 передачи при 50,2% точности с игры и 38,5% из-за дуги. «Миннесота» дошла до финала конференции.
