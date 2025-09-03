«Был слишком отстраненным, важно иметь ясную голову». Джулиус Рэндл перестал употреблять траву после ухода из «Никс»

Джулиус Рэндл рассказал о работе над собой после смены команды.

«Я больше не злюсь, не расстраиваюсь, не реагирую слепо, отключаясь. Более спокоен, ближе к дзену.

Трудно жить в современном мире. Важно иметь ясную голову. Быть сильным психологически, не позволять ничему влиять на твое сознание.

Употребление травы сделало меня слишком отстраненным, заставило замыкаться в своем собственном мире.

Я думал, что со мной все в порядке, но жена объяснила мне, что мыслями меня нет рядом», – поделился Рэндл .

В контрактный год форвард продемонстрировал лучшие в карьере показатели в плей-офф, набирая 21,7 очка, 5,9 подбора и 4,9 передачи при 50,2% точности с игры и 38,5% из-за дуги. «Миннесота » дошла до финала конференции.