Келли Убре о выкрашенных в красный волосах: «Хотелось выплеснуть мой внутренний огонь наружу»

Келли Убре объяснил решение выкрасить волосы в красный цвет.

«Хотелось чего-то новенького. Хотелось выплеснуть этот мой внутренний огонь наружу.

Чтобы вы почувствовали меня, когда увидели, как я играю», – заявил форвард «Сиксерс».