Келли Убре о выкрашенных в красный волосах: «Хотелось выплеснуть мой внутренний огонь наружу»
Келли Убре объяснил решение выкрасить волосы в красный цвет.
«Хотелось чего-то новенького. Хотелось выплеснуть этот мой внутренний огонь наружу.
Чтобы вы почувствовали меня, когда увидели, как я играю», – заявил форвард «Сиксерс».
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости