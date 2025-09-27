Фото
Келли Убре о выкрашенных в красный волосах: «Хотелось выплеснуть мой внутренний огонь наружу»

Келли Убре объяснил решение выкрасить волосы в красный цвет.

«Хотелось чего-то новенького. Хотелось выплеснуть этот мой внутренний огонь наружу. 

Чтобы вы почувствовали меня, когда увидели, как я играю», – заявил форвард «Сиксерс». 

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2332 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
