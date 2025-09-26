Джареду Маккейну предстоит операция на большом пальце руки, форвард пропустит 4-6 недель

«Сиксерс» прояснили ситуацию с Джаредом Маккейном.

21-летний форвард пропустил большую часть первого сезона в лиге из-за разрыва мениска. До травмы игрок был фаворитом на звание лучшего новичка.

Маккейн получил новую травму на тренировке. Баскетболисту предстоит операция на большом пальце правой руки, после которой он пропустит порядка 4-6 недель, после чего пройдет повторное обследование.