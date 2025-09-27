  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тайриз Макси: «Филадельфии» нужен стандарт. Нечто, что вы должны видеть каждый раз, когда мы играем»
1

Тайриз Макси: «Филадельфии» нужен стандарт. Нечто, что вы должны видеть каждый раз, когда мы играем»

Тайриз Макси назвал фактор, который станет ключевым для «Сиксерс» в новом сезоне.

«Филадельфии» нужен стандарт. Нечто, что вы должны видеть каждый раз, когда мы играем. То, что характеризовало бы нас каждый день, независимо от того, кто выходит на площадку, кто не выходит.

Вы включаете телевизор, приходите на любую арену, где мы играем, и видите это. Видите определенную команду, определенную тренерскую работу. Вещи, которые стали бы характерными для нас», – считает разыгрывающий.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2332 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Филадельфии»
logoНБА
logoФиладельфия
logoТайриз Макси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джоэл Эмбиид: «Помогу Эджкомбу, Маккейну и другой молодежи избежать моих ошибок»
3вчера, 15:59
Джефф Тиг: «Пол Джордж спекся, «Филадельфия» – команда плей-ин»
1612 сентября, 05:45
Стэйси Кинг о Поле Джордже: «Он больше увлечен подкастами, чем реальной игрой»
67 сентября, 20:37
Главные новости
Джоэл Эмбиид оказался на 47-м месте в рейтинге ста лучших игроков НБА перед новым сезоном
52 секунды назад
Джулиус Рэндл о последнем периоде в «Нью-Йорке»: «Самый темный момент моей жизни»
11 минут назад
Кевин О’Коннор: «У новых руководителей «Хорнетс» не будет колебаний по поводу расставания с Ламело Боллом, если проблемы продолжатся»
14 минут назад
Келли Убре о выкрашенных в красный волосах: «Хотелось выплеснуть мой внутренний огонь наружу»
130 минут назадФото
Скотти Пиппен: «Стиль игры Дончича привел его в финал, но я не уверен, что он сможет повторить это снова»
142 минуты назад
Рик Карлайл: «Весь этот Netflix стал еще одной частью игры. Подкасты теперь тоже повсюду»
42 минуты назад
Адам Сильвер видит европейские команды в плей-офф НБА: «Для нашей лиги это вполне осуществимо с точки зрения логистики»
154 минуты назад
Джефф Тиг: «Малик Монк мог бы стать лучше Джордана Пула для «Голден Стэйт»
2сегодня, 06:29
Кармело Энтони: «Яннис собирает Мстителей, чтобы улучшить свою игру. Я готов, поехали!»
сегодня, 06:04
Пол Джордж о своей роли: «Я все еще остаюсь тем Полом Джорджем, который был интересен «Филадельфии». Не сказал последнее слово»
2сегодня, 05:54
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. Первый тур. «Дижон» проиграл «Ле-Ману»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. Первый тур. «Анадолу Эфес» обыграл «Эсенлер Эрокспор»
вчера, 18:10
Генменеджер фарм-клуба «Пеликанс» Адам Барнс стал помощником Троя Уивера
вчера, 17:50
«Лейкерс» подписали защитника Джаррона Камберлэнда и отчислили форварда Артура Калуму
2вчера, 15:30
Джереми Эванс продолжит карьеру в греческом «Миконосе»
вчера, 14:20
«Милан» предлагал разделить Евролигу на две конференции, но большинство выступило за старый формат
3вчера, 11:46
Франк Ниликина перейдет в «Олимпиакос», «Партизан» получит компенсацию
вчера, 07:33
«Портленд» подписал Алекса Риза
вчера, 06:10
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Айзейя Кэнан получил травму колена в матче Суперкубка с «Дубаем»
вчера, 05:34
Хуан Нуньес перенесет повторную операцию из-за воспалительной реакции в колене
25 сентября, 19:56