Тайриз Макси: «Филадельфии» нужен стандарт. Нечто, что вы должны видеть каждый раз, когда мы играем»

Тайриз Макси назвал фактор, который станет ключевым для «Сиксерс» в новом сезоне.

«Филадельфии» нужен стандарт. Нечто, что вы должны видеть каждый раз, когда мы играем. То, что характеризовало бы нас каждый день, независимо от того, кто выходит на площадку, кто не выходит.

Вы включаете телевизор, приходите на любую арену, где мы играем, и видите это. Видите определенную команду, определенную тренерскую работу. Вещи, которые стали бы характерными для нас», – считает разыгрывающий.