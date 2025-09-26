3

Джа Морэнт намерен самостоятельно вести переговоры о следующем контракте с «Мемфисом»

Джа Морэнт отказался от работы с агентами.

Разыгрывающий «Гриззлис» уволил Майка Миллера, с которым проработал всего год, в июне. Баскетболист намерен сам представлять свои интересы в переговорах по новому соглашению с «Мемфисом». Игрок подписал 5-летний контракт на 197 миллионов в 2022 году и получил право на досрочное продление на 2 сезона уже этим летом.

Среди других баскетболистов, не имеющих представителей, центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2138 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Daily Memphian
logoМемфис
logoНБА
logoШэй Гилджес-Александер
logoДжа Морэнт
logoДжоэл Эмбиид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Кириленко занял 29-ю строчку в списке величайших иностранных игроков по версии HoopsHype
3019 сентября, 12:37
Джарен Джексон-младший сыграл один на один с 6-летней дочерью Джа Морэнта
214 сентября, 05:11Видео
Джа Морэнт: «Больше не люблю инстаграм. Он изменил мою жизнь»
1111 сентября, 06:38
Главные новости
Десмонд Бэйн: «Паоло Банкеро будет монстром в этом сезоне. Он жаждет побед»
3 минуты назад
Рик Карлайл: «Одной из наших сверхспособностей был Эндрю Нембхард. На него ляжет большая ответственность»
16 минут назад
Андре Драммонд восстановился после травмы, летом занимался йогой для пальцев ног
32 минуты назад
«Хуже уже не будет». Пол Джордж намерен выступать в роли поинт-форварда на 4-й позиции
52 минуты назад
«Оклахома» официально подписала двусторонний контракт с центровым Брэнденом Карлсоном
сегодня, 16:26
«Партизан» сообщил о подписании Миикки Мууринена
2сегодня, 16:20Фото
Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Финикс» сыграет с «Миннесотой»
сегодня, 16:13
Джоэл Эмбиид: «Помогу Эджкомбу, Маккейну и другой молодежи избежать моих ошибок»
2сегодня, 15:59
«Мне все лучше и лучше». Пол Джордж пропустит тренировочный лагерь «Сиксерс» из-за летней травмы колена
1сегодня, 15:45
Джоэл Эмбиид: «Будем ориентироваться на мои ощущения. Немного непредсказуемо, но можно работать»
6сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Лейкерс» подписали защитника Джаррона Камберлэнда и отчислили форварда Артура Калуму
2сегодня, 15:30
Джереми Эванс продолжит карьеру в греческом «Миконосе»
сегодня, 14:20
Чемпионат Франции. Первый тур. «Дижон» примет «Ле-Ман»
сегодня, 12:30
Чемпионат Турции. Первый тур. «Анадолу Эфес» встретится с «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 12:30
«Милан» предлагал разделить Евролигу на две конференции, но большинство выступило за старый формат
1сегодня, 11:46
Франк Ниликина перейдет в «Олимпиакос», «Партизан» получит компенсацию
сегодня, 07:33
«Портленд» подписал Алекса Риза
сегодня, 06:10
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Айзейя Кэнан получил травму колена в матче Суперкубка с «Дубаем»
сегодня, 05:34
Хуан Нуньес перенесет повторную операцию из-за воспалительной реакции в колене
вчера, 19:56
Яннис Сферопулос о победе над «Дубаем»: «Самое важное – найти командную химию»
вчера, 19:22