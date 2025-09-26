Джа Морэнт намерен самостоятельно вести переговоры о следующем контракте с «Мемфисом»

Джа Морэнт отказался от работы с агентами.

Разыгрывающий «Гриззлис» уволил Майка Миллера, с которым проработал всего год, в июне. Баскетболист намерен сам представлять свои интересы в переговорах по новому соглашению с «Мемфисом ». Игрок подписал 5-летний контракт на 197 миллионов в 2022 году и получил право на досрочное продление на 2 сезона уже этим летом.

Среди других баскетболистов, не имеющих представителей, центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер .