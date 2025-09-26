Джа Морэнт намерен самостоятельно вести переговоры о следующем контракте с «Мемфисом»
Джа Морэнт отказался от работы с агентами.
Разыгрывающий «Гриззлис» уволил Майка Миллера, с которым проработал всего год, в июне. Баскетболист намерен сам представлять свои интересы в переговорах по новому соглашению с «Мемфисом». Игрок подписал 5-летний контракт на 197 миллионов в 2022 году и получил право на досрочное продление на 2 сезона уже этим летом.
Среди других баскетболистов, не имеющих представителей, центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Daily Memphian
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости