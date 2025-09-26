  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • 18-летний форвард сборной Финляндии Миикка Мууринен собирается подписать контракт с профессиональной командой
18-летний форвард сборной Финляндии Миикка Мууринен собирается подписать контракт с профессиональной командой

Мууринен ищет возможность стать профессионалом уже сейчас.

Драфт-эксперт Джонатан Гивони сообщил, что Миикка Мууринен не вернется в академию AZ Compass в США и в настоящее время рассматривает профессиональные варианты в Европе, Австралии и других странах.

«Опыт выступления на Евробаскете этим летом изменил Миикку. Ему понравилось находиться среди профессионалов и быть полностью погруженным в баскетбол 24/7. Он хочет есть, дышать и спать с баскетболом, как это было этим летом. Сейчас он ищет лучшую возможность для развития своей баскетбольной карьеры», – написал Гивони.

На Евробаскете-2025 форвард ростом 211 сантиметров продемонстрировал свою атлетичность и стал автором многих ярких моментов. Он помог сборной Финляндии впервые в ее истории дойти до полуфинала турнира, набирая в среднем 6,6 очка (60% с игры, 35% из-за дуги) и 1,9 подбора за 11 минут на паркете.

По итогам чемпионата Европы Мууринен стал первым обладателем новой награды «Восходящая звезда».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница драфт-эксперта Джонатана Гивони в соцсети X
Миикка Мууринен
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Финляндии
