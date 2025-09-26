Чемпионат Турции. Первый тур. «Анадолу Эфес» встретится с «Эсенлер Эрокспором»
Сегодня, 26 сентября, в чемпионате Турции пройдет матч открытия.
«Эсенлер Эрокспор» сыграет с «Анадолу Эфесом».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Анадолу Эфес – 0-0, Бахчешехир – 0-0, Бешикташ – 0-0, Бурсаспор – 0-0, Бююкчекмедже – 0-0, Галатасарай – 0-0, Каршияка – 0-0, Маниса – 0-0, Меркезефенди – 0-0, Мерсин – 0-0, Петким Спор – 0-0, Тофаш – 0-0, Трабзонспор – 0-0, Тюрк Телеком – 0-0, Фенербахче – 0-0, Эсенлер Эроспор – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
