1

Сэм Прести о Николе Топиче: «Для нас каждый сезон – чистый холст, у него есть шанс»

Сэм Прести верит в шансы Николы Топича попасть в ротацию «Оклахомы».

«Для нас каждый сезон – чистый холст. Если бы мы так не делали, то не находили бы новые способы побеждать.

Нужно увидеть, на каком уровне находится Никола, как будет выступать команда и какие сочетания игроков будут наиболее эффективны», – сказал генеральный менеджер «Тандер».

Топич, выбранный на драфте-2024 под 12-м номером, пропустил весь свой дебютный сезон в НБА из-за травмы крестообразной связки.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?1761 голос
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
