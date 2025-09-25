Сэм Прести о Николе Топиче: «Для нас каждый сезон – чистый холст, у него есть шанс»
Сэм Прести верит в шансы Николы Топича попасть в ротацию «Оклахомы».
«Для нас каждый сезон – чистый холст. Если бы мы так не делали, то не находили бы новые способы побеждать.
Нужно увидеть, на каком уровне находится Никола, как будет выступать команда и какие сочетания игроков будут наиболее эффективны», – сказал генеральный менеджер «Тандер».
Топич, выбранный на драфте-2024 под 12-м номером, пропустил весь свой дебютный сезон в НБА из-за травмы крестообразной связки.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости