Сэм Прести: «Процесс становления великой командой не закончился в прошлом сезоне»
Генеральный менеджер «Тандер» рассказал о подготовке к новому сезону.
«Процесс становления великой команды не закончился в прошлом сезоне. Мы не пытаемся повторить результат, а стремимся повторить процесс.
Нам нужно становиться лучше как баскетбольная команда, прогрессировать.
В этом смысле все снова начинается с нуля. Мы походим к новому сезону с открытым умом, глядя на чистый холст», – заявил Сэм Прести.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Oklahoman
