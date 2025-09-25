Сэм Прести: «Процесс становления великой командой не закончился в прошлом сезоне»

Генеральный менеджер «Тандер» рассказал о подготовке к новому сезону.

«Процесс становления великой команды не закончился в прошлом сезоне. Мы не пытаемся повторить результат, а стремимся повторить процесс.

Нам нужно становиться лучше как баскетбольная команда, прогрессировать.

В этом смысле все снова начинается с нуля. Мы походим к новому сезону с открытым умом, глядя на чистый холст», – заявил Сэм Прести .