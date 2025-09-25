Боян Богданович близок к назначению на пост президента «Цибоны»
Экс-игрок НБА готовится занять руководящую должность в своем бывшем клубе.
Боян Богданович, завершивший профессиональную карьеру этим летом, может вскоре получить новую должность.
По информации журналиста Бруно Феликса, экс-игрок НБА находится на финальной стадии переговоров о назначении на пост президента хорватского клуба «Цибона».
Богданович выступал за этот клуб как игрок в период с 2009 по 2011 год, и теперь он намерен помочь восстановить былую славу команде, дважды побеждавшей в Евролиге (1985, 1986).
