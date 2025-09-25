0

Боян Богданович близок к назначению на пост президента «Цибоны»

Экс-игрок НБА готовится занять руководящую должность в своем бывшем клубе.

Боян Богданович, завершивший профессиональную карьеру этим летом, может вскоре получить новую должность.

По информации журналиста Бруно Феликса, экс-игрок НБА находится на финальной стадии переговоров о назначении на пост президента хорватского клуба «Цибона».

Богданович выступал за этот клуб как игрок в период с 2009 по 2011 год, и теперь он намерен помочь восстановить былую славу команде, дважды побеждавшей в Евролиге (1985, 1986).

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?1705 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Бруно Феликса в соцсети X
