Боян Богданович близок к назначению на пост президента «Цибоны»

Экс-игрок НБА готовится занять руководящую должность в своем бывшем клубе.

Боян Богданович , завершивший профессиональную карьеру этим летом , может вскоре получить новую должность.

По информации журналиста Бруно Феликса, экс-игрок НБА находится на финальной стадии переговоров о назначении на пост президента хорватского клуба «Цибона ».

Богданович выступал за этот клуб как игрок в период с 2009 по 2011 год, и теперь он намерен помочь восстановить былую славу команде, дважды побеждавшей в Евролиге (1985, 1986).