Отказ «Финикса» от платного регионального кабельного телевещания привел к двукратному росту зрительской аудитории

«Санз» продвигают новую схему регионального телевещания.

В 2023 году клуб отказался от сотрудничества с давним партнером Diamond Sports, обеспечивавшим региональные телетрансляции по кабельному телевидению. Разрыв отношений с испытывавшим финансовые сложности оператором вылился в судебный процесс, но завершился переходом клуба на бесплатное вещание через эфирное телевидение.

Клуб только что подписал двухлетний контракт на 30 миллионов в год с компанией Gray Media, которая обеспечивает вещание. Полученная сумма компенсирует уход от кабельной сети и доходов от платного показа игр местным зрителям.

Телевизионная аудитория «Санз» за последнее время выросла в 2 раза, а женских «Меркьюри» – на 425%.

«Мы все в выигрыше. Сделали подарок фанатам и упростили доступ к играм. Когда увеличиваешь свою фанатскую базу, это приводит к отличным результатам», – прокомментировал новое соглашение владелец Мэт Ишбиа.