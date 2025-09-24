Amazon представит проект об истории Американской баскетбольной ассоциации.

Многосерийный документальный проект «Rise & Fall», премьера которого состоится в феврале 2026 года, расскажет об истории АБА.

Лига существовала с 1967 по 1976 год и после слияния с НБА оставила после себя четыре франшизы, ставшие важной частью американского баскетбола: «Нетс», «Наггетс», «Пэйсерс» и «Сперс».

В сериале будут использованы ранее не публиковавшиеся кадры, а также рассказы о том, как АБА открывала новые рынки, где НБА еще не присутствовала, особенно на юго-востоке США.

Выход сериала совпадает с объявлением НБА о создании пожизненного плана пособий на 24 млн долларов для бывших игроков AБA, с целью отметить их вклад в развитие современного баскетбола.