Amazon Prime выпустит документальный сериал о AБA: «Rise & Fall» в 2026 году
Amazon представит проект об истории Американской баскетбольной ассоциации.
Многосерийный документальный проект «Rise & Fall», премьера которого состоится в феврале 2026 года, расскажет об истории АБА.
Лига существовала с 1967 по 1976 год и после слияния с НБА оставила после себя четыре франшизы, ставшие важной частью американского баскетбола: «Нетс», «Наггетс», «Пэйсерс» и «Сперс».
В сериале будут использованы ранее не публиковавшиеся кадры, а также рассказы о том, как АБА открывала новые рынки, где НБА еще не присутствовала, особенно на юго-востоке США.
Выход сериала совпадает с объявлением НБА о создании пожизненного плана пособий на 24 млн долларов для бывших игроков AБA, с целью отметить их вклад в развитие современного баскетбола.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Hoops Wire
