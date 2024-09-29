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«Это был вопрос образа жизни». Джулиус Ирвинг рассказал, почему не пошел в «Милуоки» в 1972 году

Джулиус Ирвинг рассказал, почему не захотел играть за «Милуоки» в 1972 году.

«Мой агент, который также был агентом Клайда Фрейзера, Ирвин Вайнер, был против этого. Он хотел, чтобы я перешел в «Нью-Йорк». После двух лет с «Вирджиния Сквайрз» я попал на драфт, и «Милуоки» заполучил права на меня. Но у меня в заднем кармане, благодаря Ирвину, оказался контракт с «Атлантой».

«Атланта» против «Милуоки». Это был вопрос образа жизни. Это не был вопрос «Большого три» или чего-то в этом роде. У них была отличная команда. У них был Бобби Дэндридж, они выиграли титул. Так что, возможно, это принесло бы мне титул НБА гораздо раньше, но я действительно хотел — физически, умственно, эмоционально, духовно — оказаться в «Атланте», – рассказал член Зала славы.

Ирвинг был выбран «Милуоки» на драфте НБА 1972 года, однако за день до драфта подписал контракт с «Атлантой», будучи по-прежнему связанным контрактом с командой АБА «Вирджиния Сквайрз». Это вызвало спор между тремя командами из двух лиг. В октябре 1972 года Верховный суд Джорджии обязал Ирвинга вернуться в «Сквайрз». В конечном итоге Ирвинг играл в НБА за «Филадельфию».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
logoАтланта
logoМилуоки
logoНБА
Джулиус Ирвинг
АБА
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