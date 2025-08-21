Звезда АБА Лэрри Джонс умер в 82 года
Лэрри Джонс ушел из жизни.
Бывший защитник ушел из жизни в возрасте 82 лет.
Джонс отыграл 2 сезона в НБА и 6 лет в ABA, его лучшие годы прошли в «Денвер Рокетс». Игрок 4 раза участвовал в Матчах всех звезд ABA и 3 раза попал в символическую сборную турнира.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?2810 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: KDVR
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости