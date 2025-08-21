Звезда АБА Лэрри Джонс умер в 82 года

Лэрри Джонс ушел из жизни.

Бывший защитник ушел из жизни в возрасте 82 лет.

Джонс отыграл 2 сезона в НБА и 6 лет в ABA, его лучшие годы прошли в «Денвер Рокетс». Игрок 4 раза участвовал в Матчах всех звезд ABA и 3 раза попал в символическую сборную турнира.