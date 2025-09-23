Чус Матео: «Братья Эрнангомес имеют ключевое значение для сборной Испании»

Новый главный тренер сборной Испании обозначил приоритеты в развитии команды.

«Гильермо и Хуан Эрнангомес будут иметь для нас ключевое значение. Да, у них был не лучший турнир, но да этого они показывали отличный баскетбол. Нельзя забывать, сколько они сделали для этой команды.

Я знаю, чего от меня ждут, и принимаю это с мужеством и решимостью. Я посвящу всего себя национальной команде, потому что она заслуживает тренера, который сфокусирован на ней на 100%», – заявил Матео.

Чус Матео – новый главный тренер сборной Испании