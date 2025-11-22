Дэмиан Лиллард о «Портленде»: «Мне нужно было уйти, чтобы этот состав был собран. И теперь это та команда, в которой я хотел бы играть долгие годы»

Лиллард заявил, что нынешний состав «Блейзерс» – тот, которого он ждал.

Звездный разыгрывающий «Портленда » Дэмиан Лиллард считает, что новый состав «Блейзерс» дает ему больше шансов на победу, чем прежний.

«Я по-прежнему считаю, что мои лучшие моменты впереди. Все происходит каким-то странным образом. Каковы шансы, что я порву ахилл, меня отчислят, хотя оставалось еще два года контракта… И первой командой, о которой я подумал – и которая первой со мной связалась – оказались «Блейзерс»?

Понимаете, мне нужно было уйти, чтобы этот состав был собран. И теперь это та команда, в которой я хотел бы играть много лет. Так что теперь у меня есть год, чтобы сблизиться с ней, параллельно восстанавливаясь и готовясь к выходу на площадку», – сказал разыгрывающий.

Лиллард провел в «Портленде» первые 11 лет своей карьеры, а затем потребовал обмена и оказался в «Милоуки».

В прошедшем плей-офф Лиллард получил разрыв ахилла, в межсезонье «Бакс» отчислили игрока, и он вернулся в «Блэйзерс».