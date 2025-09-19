0

НБА занимается разработкой 3D-трансляций через очки виртуальной реальности

Егор Дёмин рассказал о будущем нововведении.

Во время посещения офисов НБА в Нью-Йорке российский баскетболист протестировал первые шаги лиги в сторону 3D-трансляций через очки виртуальной реальности.

«Лига планирует использовать такие технологии во время матчей, чтобы у любого, кто имеет такие очки, была возможность посмотреть игру буквально с любого ракурса, любой точки площадки и арены.

Также мне сказали, что можно будет даже «прикрепиться» к любому игроку и смотреть игру от лица игрока», – рассказал новичок «Бруклина».

Кроме небольшой экскурсии с осмотром выставки экспонатов, Дёмин пообщался с заместителем Адама Сильвера Марком Тейтумом, который рассказал о европейском проекте, расширении американского турнира и работе по снижению травматичности в лиге.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Егора Дёмина
logoБруклин
logoНБА
logoЕгор Дёмин
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
«Валенсия» лишилась трех игроков, включая Жана Монтеро, из-за травм перед стартом Евролиги
17 минут назад
Карри, Грин и Батлер обращались к фронт-офису «Уорриорз» с просьбой дать Куминге запрошенный им контракт (Бретт Сигел)
331 минуту назад
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Финикс» и «Нью-Йорк» разыграют последнее место в полуфинале
56 минут назад
Испанская федерация склоняется к выбору Чуса Матео на роль главного тренера сборной
сегодня, 16:48
Джордан Лойд согласовал контракт с «Анадолу Эфесом»
1сегодня, 16:18
Яннис Сферопулос: «Девонте Грэм будет одним из главных игроков «Црвены Звезды»
сегодня, 16:10
Джейсон Тейтум провел все лето в Бостоне, работая над реабилитацией
1сегодня, 15:58
Роб Пелинка: «Если будут разумные варианты обменов в разрезе чемпионских амбиций, мы их осуществим»
сегодня, 15:41
Тайлер Хирро до последнего надеялся избежать операции, получив травму в середине лета
4сегодня, 15:30
Агент Джонатана Куминги: «Если «Уорриорз» хотят побеждать прямо сейчас, надо дать Куминге опцию игрока»
11сегодня, 14:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бруклин» подписал контракт с лидером G-лиги по передачам Юри Коллинзом
сегодня, 16:30
Деннис Смит имеет минимальные шансы на место в составе «Мэверикс»
2сегодня, 13:45
Деджонте Мюррэй отправил 600 долларов фанату, чтобы помочь ему начать бизнес по стрижке газонов
1сегодня, 12:03
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно забыть о прошлом сезоне. Трофей уже в музее и останется там»
сегодня, 11:44
Лука Дончич встретился с Яо Мином
1сегодня, 11:07Фото
«С Каримом я не сяду, он, наверное, книжки читает». Джефф Тиг выбрал себе соседей для 12-часового перелета
8сегодня, 10:44
Сергей Кущенко о Егоре Дёмине: «Летняя лига показала, что в его игре есть определенные пробелы. Знаю, что он слишком трудолюбив и ответственен»
сегодня, 08:15
«Олимпиакос» ищет нового защитника после травмы Кинана Эванса
1сегодня, 07:51
Девин Букер, Д’Анджело Расселл и Макс Кристи вместе готовятся к сезону
1сегодня, 06:41Видео
Дуэйн Уэйд: «Эйжа Уилсон может обыграть некоторых игроков НБА»
7вчера, 20:31