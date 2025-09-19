НБА занимается разработкой 3D-трансляций через очки виртуальной реальности

Егор Дёмин рассказал о будущем нововведении.

Во время посещения офисов НБА в Нью-Йорке российский баскетболист протестировал первые шаги лиги в сторону 3D-трансляций через очки виртуальной реальности.

«Лига планирует использовать такие технологии во время матчей, чтобы у любого, кто имеет такие очки, была возможность посмотреть игру буквально с любого ракурса, любой точки площадки и арены.

Также мне сказали, что можно будет даже «прикрепиться» к любому игроку и смотреть игру от лица игрока», – рассказал новичок «Бруклина».

Кроме небольшой экскурсии с осмотром выставки экспонатов, Дёмин пообщался с заместителем Адама Сильвера Марком Тейтумом, который рассказал о европейском проекте, расширении американского турнира и работе по снижению травматичности в лиге.