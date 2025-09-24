«Нечего делать – сгоняй за пончиками». Джеремайя Фирс рассказал о вливании в «Пеликанс»
Джеремайя Фирс рассказал о подготовке к дебютному сезону.
Разыгрывающий был выбран 7-м на драфте-2025.
«Уже началось с обязанностями новичка. В первый же день пришел пораньше, просто расслаблялся. Трей Мерфи сказал: «Нечего делать – сгоняй за пончиками». Ну хорошо.
Но все отлично. Лето прошло без пауз. Работали каждый день. Старшие парни вернулись в команду раньше, чем требовалось. Так что занимались вместе.
Тренер Уилли Грин говорит мне продолжать действовать в своем ключе, прислушиваясь к советам. Нужно проявлять лидерские качества на месте разыгрывающего. Постоянно озвучивать информацию. И отрабатывать в защите», – заключил Фирс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pelicans Film Room
