1

«Нечего делать – сгоняй за пончиками». Джеремайя Фирс рассказал о вливании в «Пеликанс»

Джеремайя Фирс рассказал о подготовке к дебютному сезону.

Разыгрывающий был выбран 7-м на драфте-2025.

«Уже началось с обязанностями новичка. В первый же день пришел пораньше, просто расслаблялся. Трей Мерфи сказал: «Нечего делать – сгоняй за пончиками». Ну хорошо.

Но все отлично. Лето прошло без пауз. Работали каждый день. Старшие парни вернулись в команду раньше, чем требовалось. Так что занимались вместе.

Тренер Уилли Грин говорит мне продолжать действовать в своем ключе, прислушиваясь к советам. Нужно проявлять лидерские качества на месте разыгрывающего. Постоянно озвучивать информацию. И отрабатывать в защите», – заключил Фирс.

