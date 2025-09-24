24+9 от Сату Сабалли принесли «Финиксу» победу над «Миннесотой» в овертайме

Сату Сабалли помогла своей команде сравнять счет в серии.

«Меркьюри» взяли верх над «Линкс» во втором гостевом матче со счетом 89:83 по итогам овертайма.

В составе победителей самой результативной стала форвард Сату Сабалли. На ее счету 24 очка и 9 подборов при 9 из 22 с игры и 5 из 11 из-за дуги.

Форвард Алисса Томас добавила 19 очков, 8 подборов и 13 передач.

Со стороны «Миннесоты » форвард Нафиса Коллиер набрала 24 очка, 6 подборов, 3 перехвата и 2 блок-шота.