Видео
0

23+8+7 Кортни Уильямс помогли «Миннесоте» обыграть «Финикс» в первой игре серии

«Линкс» победили – 82:69.

«Миннесота» уступала в счете после первой половины (40:47), к началу четвертой четверти смогла сравнять счет (59:59) и совершила рывок 14:2 в последние 5 минут матча, одержав итоговую победу.

Позволив «Меркури» набрать 42 очка в результате бросков из «краски» в первой половине игры, «Линкс» ограничили их всего 12 такими очками во второй.

Защитница Кортни Уильямс стала самым результативным игроком матча, принеся своей команде 23 очка (11 из 19 с игры, 1 из 2 из-за дуги). На ее счету также 8 подборов, 7 передач и 5 перехватов.

Форвард «Финикса» Алисса Томас отметилась 16 очками за первую половину встречи, но во второй смогла набрать только 2 и закончила игру с 18 очками, 8 подборами и 7 передачами. Защитница Кали Коппер добавила 22 очка.

2-я игра серии состоится 24 сентября в 2.30 по московскому времени.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoженская НБА
logoБаскетбол - видео
Миннесота жен
Финикс жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская НБА. 1/2 финала. 34 очка Митчелл помогли «Индиане» справиться с «Лас-Вегасом» (1-0), «Миннесота» обыграла «Финикс» (1-0)
5сегодня, 04:11
34 очка Келси Митчелл помогли «Индиане» начать серию с «Лас-Вегасом» с победы
1вчера, 20:59Видео
Бэм Адебайо вручил Эйже Уилсон трофей MVP
3вчера, 15:13Видео
Главные новости
Женская НБА. 1/2 финала. 34 очка Митчелл помогли «Индиане» справиться с «Лас-Вегасом» (1-0), «Миннесота» обыграла «Финикс» (1-0)
5сегодня, 04:11
34 очка Келси Митчелл помогли «Индиане» начать серию с «Лас-Вегасом» с победы
1вчера, 20:59Видео
«Олимпиакос», скорее всего, сосредоточится на подписании Дэлано Бэнтона, Монте Моррис затягивает переговоры
2вчера, 20:27
Джефф Тиг: «У Порзингиса контрактный год, «Атланта» выйдет в финал конференции»
9вчера, 19:55
Пол Пирс: «Джейлену Брауну нельзя подходить к сезону с целью набирать побольше очков, чтобы компенсировать отсутствие Джейсона Тейтума»
вчера, 19:20
Джеймс Уорти: «Лука Дончич похож на Мэджика Джонсона умением фиксировать обстановку у себя в голове»
1вчера, 19:05
Джеймс Уорти: «Деандре Эйтону пришло время понюхать пороху. Стать охотником»
7вчера, 18:55
Джейлен Брансон назвал первое попадание на Матч всех звезд лучшим моментом в «Никс»
вчера, 18:10Видео
Агент Аарон Тернер: «Джонатан Куминга хотел бы стать центральной фигурой команды»
11вчера, 17:45
Кевин Дюрэнт: «Мы сумели придержать «Голден Стэйт» зимой перед дедлайном обменов»
6вчера, 17:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Автодор» победил в домашнем товарищеском турнире памяти В. Е. Родионова, обыграв МБА-МАИ в финале
вчера, 19:45
«Локомотив-Кубань» уступил «Тюрк Телекому» (82:96) и завершил серию матчей в Турции с результатом 4-3
вчера, 18:40
«Астана» будет выступать в дивизионе West Asia League в азиатском турнире FIBA WASL
вчера, 18:22Фото
Наталия Фураева: «Участие команд Евролиги в Суперкубке несомненно придает дополнительную ответственность, будем тренировать психологию»
вчера, 17:10
Бэм Адебайо вручил Эйже Уилсон трофей MVP
3вчера, 15:13Видео
Зоран Драгич присоединился к хорватскому «Сплиту»
вчера, 14:59Фото
Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Партизан» взял верх над «Сиднеем», «Панатинаикос» крупно победил «Аделаиду» и выиграл турнир
вчера, 13:38
Грант Уильямс и Джош Грин пропустят тренировочный лагерь «Шарлотт»
вчера, 12:30
«Баскония» подписала бывшего разыгрывающего «Торонто» Маркиза Науэлла
вчера, 11:43Фото
«Какого хрена…» Журналистка спросила Брианну Стюарт об увольнении главного тренера, которая в этот момент сидела рядом с ней
1вчера, 11:19