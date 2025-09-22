23+8+7 Кортни Уильямс помогли «Миннесоте» обыграть «Финикс» в первой игре серии

«Линкс» победили – 82:69.

«Миннесота » уступала в счете после первой половины (40:47), к началу четвертой четверти смогла сравнять счет (59:59) и совершила рывок 14:2 в последние 5 минут матча, одержав итоговую победу.

Позволив «Меркури» набрать 42 очка в результате бросков из «краски» в первой половине игры, «Линкс» ограничили их всего 12 такими очками во второй.

Защитница Кортни Уильямс стала самым результативным игроком матча, принеся своей команде 23 очка (11 из 19 с игры, 1 из 2 из-за дуги). На ее счету также 8 подборов, 7 передач и 5 перехватов.

Форвард «Финикса » Алисса Томас отметилась 16 очками за первую половину встречи, но во второй смогла набрать только 2 и закончила игру с 18 очками, 8 подборами и 7 передачами. Защитница Кали Коппер добавила 22 очка.

2-я игра серии состоится 24 сентября в 2.30 по московскому времени.