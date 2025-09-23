0

Джефф Тиг назвал Денниса Шредера самым раздражающим партнером по команде

Тиг объяснил, каким образом Шредер действовал ему на нервы.

«Самым раздражающим был, пожалуй, Деннис Шредер. Он был надоедливым, честно. Я помню те времена, мы постоянно сталкивались... Единственная причина, по которой мы с Деннисом не ладили, заключалась в том, что он был из другой страны.

Он не понимал, как здесь все устроено. И он показывал мне всякое: например, что ему говорит генеральный менеджер, что ассистент генменеджера присылал ему его статистику с подписью: «Однажды ты станешь игроком стартовой пятерки». Сравнивал его статистику с моей. И он показывал это мне, стартовому разыгрывающему», – рассказал Тиг.

Шредер и Тиг три года вместе играли в «Атланте», достигнув финала Восточной конференции в 2015 году, а Тиг в том же году стал участником Матча всех звезд.

После этих трех сезонов Тиг был обменян в «Пэйсерс», а Шредер занял место стартового разыгрывающего «Хоукс».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
