  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «С Каримом я не сяду, он, наверное, книжки читает». Джефф Тиг выбрал себе соседей для 12-часового перелета
3

«С Каримом я не сяду, он, наверное, книжки читает». Джефф Тиг выбрал себе соседей для 12-часового перелета

Тиг поучаствовал в забавном опросе.

Ведущий: «Тебе лететь 12 часов, куда сядешь в этом самолете?»

Тиг: «Я выберу номер «2». Джейсон Тейтум – мой хороший друг, а Энтони Эдвардс просто уморительный»

В: «Я бы взял «4», у Луки должны быть вкусняшки».

Т: «Он же худеет, чувак, у него теперь латук вместо вкусняшек. И с Каримом я не сяду».

В: «Почему?»

Т: «Он, наверное, книжки читает. Нееее, я пас».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Overtime в соцсети X
logoДжефф Тиг
logoЭнтони Эдвардс
logoКарим Абдул-Джаббар
logoНБА
logoДжейсон Тейтум
logoЛука Дончич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джефф Тиг: «Пол Джордж спекся, «Филадельфия» – команда плей-ин»
1612 сентября, 05:45
Джефф Тиг: «Вполне допускаю, что Бен Симмонс завершит карьеру. Он превратился в посмешище»
115 сентября, 07:15
Роберт Орри ответил Джеффу Тигу: «Ты не внес вклад даже в одно чемпионство»
928 августа, 19:05
Главные новости
Лука Дончич о возвращении в «Реал»: «Конечно, они ведь меня воспитали»
сегодня, 09:45
Рэймонд Фелтон: «Уэстбрука всю карьеру хейтили и отодвигали в сторону»
3сегодня, 09:32
Леброн Джеймс назвал 10-летнего Деррика Тарвера своим самым сложным соперником
сегодня, 09:06
«Когда я смотрю, как он играет, мое сердце переполняется сочувствием». Кевин Джонсон поддержал Джонатана Кумингу
4сегодня, 08:31
Д’Анджело Расселл: «Я родом из трущоб, из того места, где обманывают, воруют и убивают. Быть хорошим там – не вариант»
8сегодня, 07:41
Муаммаду Жете травмировал ахилл и может пропустить весь следующий сезон «Дубая»
сегодня, 07:27
Ченнинг Фрай о словах про «стукачество» Торре: «Думаете, я в подкасте все на полном серьезе говорю? Да мне вообще плевать на это»
сегодня, 07:19
Леброн Джеймс: «Google врет. У меня всего пара тысяч на счету в банке, я на мели»
17сегодня, 07:11
Агент Куминги выложил эффектное видео с игроком: «Подготовка к сезону почти завершена»
6сегодня, 06:59Видео
Пабло Торре о возможном уходе «Клипперс» от наказания: «Некоторые владельцы считают такой сценарий абсурдным»
1сегодня, 06:48
Ко всем новостям
Последние новости
Лука Дончич встретился с Яо Мином
31 минуту назадФото
Сергей Кущенко о Егоре Дёмине: «Летняя лига показала, что в его игре есть определенные пробелы. Знаю, что он слишком трудолюбив и ответственен»
сегодня, 08:15
«Олимпиакос» ищет нового защитника после травмы Кинана Эванса
1сегодня, 07:51
Девин Букер, Д’Анджело Расселл и Макс Кристи вместе готовятся к сезону
1сегодня, 06:41Видео
Дуэйн Уэйд: «Эйжа Уилсон может обыграть некоторых игроков НБА»
7вчера, 20:31
Патрик Беверли готов завершить карьеру, если в скором времени не найдет команду
вчера, 19:21
Шейн Ларкин: «У меня были возможности вернуться в НБА, но я отказался»
3вчера, 19:09
Тони Снелл о переходе во французский «Булазак»: «Я больше не мог играть в G-лиге»
1вчера, 16:00
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Дубай»
2вчера, 15:21
Аарон Гордон появился на публике в майке своего покойного брата
вчера, 14:40Фото