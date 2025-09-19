«С Каримом я не сяду, он, наверное, книжки читает». Джефф Тиг выбрал себе соседей для 12-часового перелета
Тиг поучаствовал в забавном опросе.
Ведущий: «Тебе лететь 12 часов, куда сядешь в этом самолете?»
Тиг: «Я выберу номер «2». Джейсон Тейтум – мой хороший друг, а Энтони Эдвардс просто уморительный»
В: «Я бы взял «4», у Луки должны быть вкусняшки».
Т: «Он же худеет, чувак, у него теперь латук вместо вкусняшек. И с Каримом я не сяду».
В: «Почему?»
Т: «Он, наверное, книжки читает. Нееее, я пас».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Overtime в соцсети X
