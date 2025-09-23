Сертач Шанлы близок к переходу в «Дубай»

34-летний центровой, скорее всего, пополнит состав новичка Евролиги.

По информации BasketNews, «Дубай » заканчивает оформление контракта с Сертачом Шанлы (212 см).

Ожидается, что соглашение будет частично гарантированным, что даст «Дубаю» возможность переоценить приобретение Шанлы через два месяца. Клуб будет иметь опцию продления контракта до конца сезона-2025/26.

«Дубай» рассматривает Шанлы как краткосрочную замену Муаммаду Жете, который получил травму ахиллова сухожилия, с высокой вероятностью выбившую его до конца сезона.

Последние два сезона Шанлы провел в «Фенербахче ». В прошедшем розыгрыше Евролиги он в среднем набирал 5,5 очков и 2,4 подбора за 13 минут на площадке.

На Евробаскете-2025 центровой вместе со сборной Турции стал серебряным призером.