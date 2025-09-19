Евролига хочет привлечь 100 миллионов зрителей на Ближнем Востоке и в Северной Африке через Дубай

Евролига осваивает новые рынки.

Лига выходит на телевизионный рынок Ближнего Востока и Северной Африки через сотрудничество с Dubai Media.

5-летний контракт позволит платформе транслировать все матчи «Дубая» и еще несколько других игр каждого тура на ожидаемую аудиторию в 100 миллионов человек.

«Дубай» дебютирует в грядущем розыгрыше главного европейского клубного турнира на второй год после своего основания.