Евролига хочет привлечь 100 миллионов зрителей на Ближнем Востоке и в Северной Африке через Дубай
Евролига осваивает новые рынки.
Лига выходит на телевизионный рынок Ближнего Востока и Северной Африки через сотрудничество с Dubai Media.
5-летний контракт позволит платформе транслировать все матчи «Дубая» и еще несколько других игр каждого тура на ожидаемую аудиторию в 100 миллионов человек.
«Дубай» дебютирует в грядущем розыгрыше главного европейского клубного турнира на второй год после своего основания.
