0

Стефон Касл: «Главная трудность при переходе в НБА – привыкнуть к скорости игры»

Защитник «Сперс» признался, что было самым трудным в его дебютном сезоне.

«Наверное, скорость игры. Мне потребовалось некоторое время, чтобы подстроиться под нее, особенно учитывая уровень мастерства игроков в НБА.

Остановить соперников очень сложно. Люди часто недооценивают, насколько хороши игроки НБА в нападении. Даже восьмой игрок на скамейке запасных – это серьезный вызов.

Вне площадки у нас много свободного времени, в отличие от колледжа. Сначала это было непривычно, но старшие ребята помогли мне и показали, как не зацикливаться на играх», – поделился Касл.

В своем дебютном сезоне 20-летний баскетболист провел 81 матч за «Сан-Антонио» и набирал в среднем 14,7 очка, 3,7 подбора и 4,1 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESports Insider
logoСтефон Касл
logoСан-Антонио
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сперс» и «Хоукс» – главные претенденты на серьезный прогресс в следующем сезоне НБА по версии ESPN
1625 августа, 17:34
Фоксу отвалили грузовичок денег – как Дончичу. Претендент на худший контракт лиги?
415 августа, 20:15
Стефон Касл: «В «Сперс» у нас было 8 тренировок за сезон. В университете мы тренировались каждый день»
1627 июня, 18:54
Дилан Харпер надеется стать третьим «Новичком года» в «Сперс» подряд
2326 июня, 10:31
Главные новости
Дрю Холидэй о своем будущем: «Буду играть, пока есть силы»
236 минут назад
Майкл Мэлоун: «У меня до сих пор неприятный осадок от ухода из «Денвера»
156 минут назад
Байрон Скотт о возможном памятнике Леброну Джеймсу у стадиона «Лейкерс»: «Никакой статуи. Всего один чемпионский титул за столько лет»
6сегодня, 17:59
Стив Нэш присоединился к «Финиксу» в качестве старшего советника
1сегодня, 17:40
Ежегодные доходы чемпионата Греции достигают 15 млн евро благодаря ТВ-контрактам и спонсорским сделкам
1сегодня, 17:14
Стали известны зарплаты игроков «Маккаби Тель-Авив» за сезон-2025/26
2сегодня, 16:20
Тренер клуба НБА: «Джейсон Тейтум станет лучшим игроком НБА к 2030 году»
9сегодня, 15:37
Купер Флэгг – безоговорочный фаворит в гонке за звание новичка года по версии ESPN
4сегодня, 14:33
Тайлер Хирро и «Хит» вряд ли договорятся о продлении контракта
4сегодня, 13:27
Кайл Хайнс назначен помощником генменеджера фарм-клуба «Бруклина» в G-лиге
3сегодня, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Кара Лоусон возглавила женскую сборную США по баскетболу
сегодня, 18:20Фото
Паком Дадье – главный кандидат на обмен из «Никс» (The Athletic)
сегодня, 16:42
Джош Бостик стал помощником главного тренера «Хьюстона»
сегодня, 15:59
«Альба» уменьшила фонд зарплат на 4 миллиона евро
сегодня, 15:18
«Олимпиакос» не будет подписывать контракт с Кристом Кумадже
сегодня, 14:54
Фредди Гиллеспи подписал контракт с «Галатасараем»
сегодня, 14:03
Трехкратный чемпион НБА Патрик Маккоу может продолжить карьеру в Европу
1сегодня, 13:45
Рики Каунсил не присоединится к «Бруклину»
сегодня, 12:10
«Милан» подписал многолетний контракт с центровым Леонардо Тоте
сегодня, 11:51Фото
Георгиос Барцокас: «Олимпиакосу» срочно нужен защитник»
сегодня, 11:31