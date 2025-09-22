Стефон Касл: «Главная трудность при переходе в НБА – привыкнуть к скорости игры»

Защитник «Сперс» признался, что было самым трудным в его дебютном сезоне.

«Наверное, скорость игры. Мне потребовалось некоторое время, чтобы подстроиться под нее, особенно учитывая уровень мастерства игроков в НБА .

Остановить соперников очень сложно. Люди часто недооценивают, насколько хороши игроки НБА в нападении. Даже восьмой игрок на скамейке запасных – это серьезный вызов.

Вне площадки у нас много свободного времени, в отличие от колледжа. Сначала это было непривычно, но старшие ребята помогли мне и показали, как не зацикливаться на играх», – поделился Касл .

В своем дебютном сезоне 20-летний баскетболист провел 81 матч за «Сан-Антонио » и набирал в среднем 14,7 очка, 3,7 подбора и 4,1 передачи за игру.