Стефон Касл: «Главная трудность при переходе в НБА – привыкнуть к скорости игры»
Защитник «Сперс» признался, что было самым трудным в его дебютном сезоне.
«Наверное, скорость игры. Мне потребовалось некоторое время, чтобы подстроиться под нее, особенно учитывая уровень мастерства игроков в НБА.
Остановить соперников очень сложно. Люди часто недооценивают, насколько хороши игроки НБА в нападении. Даже восьмой игрок на скамейке запасных – это серьезный вызов.
Вне площадки у нас много свободного времени, в отличие от колледжа. Сначала это было непривычно, но старшие ребята помогли мне и показали, как не зацикливаться на играх», – поделился Касл.
В своем дебютном сезоне 20-летний баскетболист провел 81 матч за «Сан-Антонио» и набирал в среднем 14,7 очка, 3,7 подбора и 4,1 передачи за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESports Insider
