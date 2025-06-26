Дилан Харпер надеется стать третьим «Новичком года» в «Сперс» подряд

Дилан Харпер рассчитывает раскрыть свои возможности в «Сан-Антонио».

Клуб 3-й раз подряд выбирал в Топ-4 и приводил своих молодых игроков к награде «Новичку года» в первых двух случаях (Виктор Вембаньяма и Стефон Касл).

Харпер намерен «показать себя» и надеется повторить их успех.

«Когда выступаешь с несколькими отличными игроками, это тебя раскрывает. У них великолепное ядро команды из молодых баскетболистов. Готов влиться в состав и оказать влияние на все возможные компоненты игры.

Команда идет в правильном направлении. У них все здорово. От фронт-офиса в целом до последнего работника с экипировкой и видеокоординатора. Все отлажено. Замечательный тренер. Очень рад быть частью этой организации», – признался защитник.