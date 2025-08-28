Миноритарные владельцы «Санз» подали в суд на Мэта Ишбиа, требуя прозрачности в области трат и заимствований капитала

«Финикс» столкнулся с очередными сложностями.

Два давних миноритарных владельца, не ставших продавать доли со времен Роберта Сарвера, подали в суд на Мэта Ишбиа. Энди Колберг и Скотт Селдин недовольны отказом к доступу к внутренней документации клуба.

«Наши клиенты подали в суд, чтобы ознакомиться с документами, к которым они имеют право доступа в качестве владельцев. Они обеспокоены подходом к секретности и хотят получить данные по определенным затратам и привлечению внешнего капитала. Деловая прозрачность во взаимоотношениях с миноритариями является обязательной, и наши клиенты считают ее критичной для успеха команды», – прокомментировали иск адвокаты.

Колберг вел переговоры о продаже своей доли в клубе, но в последний момент Ишбиа запросил у инвесторов дополнительное финансирование в рамках их обязательств, чтобы, по мнению миноритариев, «оказать давление и уменьшить доли». Подавшая иск сторона считает, что Ишбиа заключил сторонние соглашения с рядом инвесторов в рамках этого этапа финансирования и скрывает данные о тратах, среди который инвестиции в 100-миллионный тренировочный комплекс «Меркьюри». Ишбиа не детализирует финансовую структуру этого проекта.