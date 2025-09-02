Джо Джонсон: «Стив Нэш заслуженно получил свои награды MVP»

Джо Джонсон поддержал Стива Нэша.

Экс-игрок «Финикса » считает, что канадский разыгрывающий по праву стал MVP в 2005 и 2006 годах, превзойдя Кобе Брайанта и Шакила О’Нила .

«Стив Нэш заслуженно получил свои награды MVP. Я объясню. У нас был отрезок в чемпионате. Отрезок, когда он пропустил 8-10 матчей. Мы выиграли всего один из них, бро. Как-то так.

Вот насколько он был важен для нас. Когда Стив был на паркете, мы выносили наших соперников. Но когда его там не было, игра внезапно становилась такой сложной. Понимаете, о чем я?» – рассказал бывший игрок НБА .