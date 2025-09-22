0

«Альба» уменьшила фонд зарплат на 4 миллиона евро

Немецкий клуб серьезно урезал расходы после ухода из Евролиги.

По информации Bild, 11-кратный чемпион Германии снизил зарплатный фонд с 8,15 миллиона евро в прошлом сезоне до примерно 4 миллионов.

Несмотря на существенное сокращение, клуб сохранит второе место по размеру бюджета в чемпионате Германии, уступая только мюнхенской «Баварии».

Урезание бюджета стало следствием решения команды покинуть Евролигу после 24 лет участия в турнире. В сезоне-2025/26 «Альба» будет выступать в Лиге чемпионов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Bild
