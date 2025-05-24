Паулюс Мотеюнас ответил владельцу «Альбы»: «Лига, в которую он перешел, недавно объявила об убытках в размере 15 млн евро»

Паулюс Мотеюнас отреагировал на слова президента «Альбы».

«Я думаю, что комментарий больше касался клубов, теряющих деньги, а не самой лиги. Мы – лига, которая получает прибыль и распределяет эту прибыль между командами, которые являются нашими акционерами.

Прискорбно слышать эти слова, особенно с учетом того, что лига, в которую он вступил, недавно объявила об убытках в размере 15 миллионов евро за два года. Также прискорбно, что мы иногда смотрим на плохие примеры.

У нас есть устойчивые клубы, которые либо получают прибыль, либо выходят на уровень безубыточности, участвуя в Евролиге . Участие в Евролиге создает возможности для зарабатывания денег и получения прибыли. Некоторые команды максимизируют это, в то время как другие могут улучшить свои показатели. Но я закончу на этом», – сказал генеральный директор Евролиги.

Ранее президент «Альбы» Аксель Швейцер объяснил, почему клуб принял решение покинуть Евролигу и присоединиться к Лиге чемпионов ФИБА.

«Представьте себе, что вы управляете бизнесом, который постоянно теряет более 200 миллионов евро в год, и называете это успехом. Такова нынешняя реальность для клубов Евролиги», – сказал он.