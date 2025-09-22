3

Тайлер Хирро и «Хит» вряд ли договорятся о продлении контракта

«Майами» не спешит предлагать звездному защитнику максимальный контракт.

Как сообщает South Florida Sun Sentinel, «Хит» и атакующий защитник Тайлер Хирро вряд ли достигнут соглашения о продлении контракта до 20 октября – крайнего срока для заключения подобных договоров.

Максимальная сумма потенциального продления контракта оценивается в 149,8 миллиона долларов на три года. Если переговоры так и не увенчаются успехом, 25-летний баскетболист получит статус неограниченно свободного агента летом 2026 года. 

По информации South Florida Sun Sentinel, в клубе делают ставку на Бама Адебайо, и если Хирро не согласится на сумму ниже максимума, сделка не состоится.

В прошедшем сезоне, ставшем лучшим в карьере игрока, Хирро демонстрировал впечатляющую статистику: в среднем 23,9 очка, 5,2 подбора и 5,5 передачи за матч в 77 играх.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The South Florida Sun-Sentinel
logoМайами
logoТайлер Хирро
logoНБА
logoБэм Адебайо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайлер Хирро: «Просто разнесу лигу, как только слезу с этой дурацкой кровати»
720 сентября, 05:22Фото
Тайлер Хирро пропустит около 8 недель в результате успешной операции на голеностопе
219 сентября, 20:20
Тайлер Хирро до последнего надеялся избежать операции, получив травму в середине лета
619 сентября, 15:30
Главные новости
Купер Флэгг – явный фаворит на звание новичка года по версии ESPN
12 минут назад
Кайл Хайнс назначен помощником генменеджера фарм-клуба «Бруклина» в G-лиге
2сегодня, 12:27
Франк Ниликина близок к переходу в «Олимпиакос»
1сегодня, 11:17
Тайриз Халибертон: «Дядюшка Стеф – величайший человек, которого я встретил в баскетболе»
2сегодня, 10:39
Чус Матео – новый главный тренер сборной Испании
3сегодня, 08:58Фото
Шейн Ларкин: «Яннис не зрелищный, Йокич тоже не особо броский, Шенгюн – комбинация стиля, зрелищности, таланта и интеллекта»
32сегодня, 08:34
Джеймс Уорти считает, что Маркус Смарт может стать для «Лейкерс» тем, кем был Рон Харпер
9сегодня, 08:06
Тони Аллен: «Сейчас мало кто прилагает несколько усилий в защите подряд, одно-два движения – и все»
4сегодня, 07:22
Трэйси Макгрэйди: «Мне не нужно быть Кобе, чтобы выиграть с Шаком чемпионский титул. Уэйд доказал это»
25сегодня, 06:48
Зак Рэндольф: «Большие» вымирают»
7сегодня, 06:33
Ко всем новостям
Последние новости
Фредди Гиллеспи подписал контракт с «Галатасараем»
42 минуты назад
Трехкратный чемпион НБА Патрик Маккоу может продолжить карьеру в Европу
1сегодня, 13:45
Рики Каунсил не присоединится к «Бруклину»
сегодня, 12:10
«Милан» подписал многолетний контракт с центровым Леонардо Тоте
сегодня, 11:51Фото
Георгиос Барцокас: «Олимпиакосу» срочно нужен защитник»
сегодня, 11:31
«Бостон» отчислил новичка Хайдена Грэя
сегодня, 10:56
Монтрез Харрелл покинет австралийскую «Аделаиду» на фоне нарушения антидопинговых правил
1сегодня, 09:21
Саддетин Саран сменил Али Коча на посту президента спортивного клуба «Фенербахче»
сегодня, 07:38
Джеремайя Робинсон-Эрл присоединится к «Далласу»
сегодня, 06:04
«Денвер» подписал защитника Джаванте Маккоя
сегодня, 05:43