Тайлер Хирро и «Хит» вряд ли договорятся о продлении контракта

«Майами» не спешит предлагать звездному защитнику максимальный контракт.

Как сообщает South Florida Sun Sentinel, «Хит» и атакующий защитник Тайлер Хирро вряд ли достигнут соглашения о продлении контракта до 20 октября – крайнего срока для заключения подобных договоров.

Максимальная сумма потенциального продления контракта оценивается в 149,8 миллиона долларов на три года. Если переговоры так и не увенчаются успехом, 25-летний баскетболист получит статус неограниченно свободного агента летом 2026 года.

По информации South Florida Sun Sentinel, в клубе делают ставку на Бама Адебайо, и если Хирро не согласится на сумму ниже максимума, сделка не состоится.

В прошедшем сезоне, ставшем лучшим в карьере игрока, Хирро демонстрировал впечатляющую статистику: в среднем 23,9 очка, 5,2 подбора и 5,5 передачи за матч в 77 играх.