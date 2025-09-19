Тайлер Хирро до последнего надеялся избежать операции, получив травму в середине лета

Тайлер Хирро затянул с лечением ноги.

Защитник «Майами » перенесет операцию на левой ступне и пропустит начало чемпионата-2025/26.

Травма беспокоит Хирро с середины лета. Игрок пытался решить вопрос безоперационными методами, получил инъекции плазмы и кортизона, но не добился необходимого результата.