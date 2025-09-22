«Милан» подписал многолетний контракт с центровым Леонардо Тоте
28-летний баскетболист переходит в клуб Евролиги.
«Милан» объявил о подписании многолетнего соглашения с Леонардо Тоте (211 см).
В прошлом сезоне Тоте представлял «Наполи», набирая в среднем 14 очков (63,4% с игры), 6 подборов и 1,1 блок-шота в 30 матчах итальянского чемпионата. По среднему показателю рейтинга эффективности (17,3) он занял девятое место в лиге.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Милана»
