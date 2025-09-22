Фото
0

«Милан» подписал многолетний контракт с центровым Леонардо Тоте

28-летний баскетболист переходит в клуб Евролиги.

«Милан» объявил о подписании многолетнего соглашения с Леонардо Тоте (211 см).

В прошлом сезоне Тоте представлял «Наполи», набирая в среднем 14 очков (63,4% с игры), 6 подборов и 1,1 блок-шота в 30 матчах итальянского чемпионата. По среднему показателю рейтинга эффективности (17,3) он занял девятое место в лиге.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Милана»
logoМилан
Леонардо Тоте
logoЕвролига
logoНаполи
logoчемпионат Италии
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
