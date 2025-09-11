Этторе Мессина: «20 команд в Евролиге – это временное решение на год, их будет 24»

Этторе Мессина раскрыл планы Евролиги.

Сезон-2025/26 главного европейского клубного турнира включает в себя 20 участников, на 2 больше, чем в прошлом розыгрыше.

«Милан» предпочел бы сразу перейти к формату с 24 клубами. На совете лиги нам объяснили, что 20 команд – это временное решение на год перед расширением до 24.

Однолетний формат усложняет турнир. Каждый год 5 мест в плей-офф по сути зарезервированы, остается одно прямое на остальные 15.

Такова реальность Евролиги. Все стали лучше, все нацелены на плей-офф. Более слаженные организации, на площадке и за ее пределами, получат лучшие результаты», – заявил главный тренер.