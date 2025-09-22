Зак Рэндольф: «Большие» вымирают»

Рэндольф считает, что в НБА остается все меньше места для «больших».

«Мне кажется, что «больших» делают вымирающим видом. Сейчас твои «большие» – это парни ростом 201-203 см. Я называю их гибридами. У некоторых команд выходят пять игроков по 203 см, понимаешь, самый высокий парень на площадке – 206 см, а тот, кто ведет атаку – 198-200 см. Так что я думаю, это теперь называется гибридом. Я считаю, что сейчас игра действительно без позиций.

Как ты и сказал, «большие» вымирают. Ты должен уметь бросать мяч. Ты должен уметь защищаться. Понимаешь, о чем я? Ты должен уметь защищаться против первого, второго, третьего, четвертого номера», – сказал 206-сантиметровый Рэндольф.