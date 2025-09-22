2

Зак Рэндольф: «Большие» вымирают»

Рэндольф считает, что в НБА остается все меньше места для «больших».

«Мне кажется, что «больших» делают вымирающим видом. Сейчас твои «большие» – это парни ростом 201-203 см. Я называю их гибридами. У некоторых команд выходят пять игроков по 203 см, понимаешь, самый высокий парень на площадке – 206 см, а тот, кто ведет атаку – 198-200 см. Так что я думаю, это теперь называется гибридом. Я считаю, что сейчас игра действительно без позиций.

Как ты и сказал, «большие» вымирают. Ты должен уметь бросать мяч. Ты должен уметь защищаться. Понимаешь, о чем я? Ты должен уметь защищаться против первого, второго, третьего, четвертого номера», – сказал 206-сантиметровый Рэндольф.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал All In
logoЗак Рэндолф
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мемфис» вывел из обращения игровой номер Тони Аллена
316 марта, 08:52
Броски со своей половины – культ НБА. Одни их швыряют десятками ради пары попаданий, другие намеренно бросают после сирены
625 января, 16:40
«Они проложили нам путь». Зак Рэндолф объяснил, почему важно чтить старшее поколение игроков
13 ноября 2024, 17:26
Главные новости
Трэйси Макгрэйди: «Мне не нужно быть Кобе, чтобы выиграть с Шаком чемпионский титул. Уэйд доказал это»
8 минут назад
Мария Клюндикова позволила «Миннесоте» выиграть 4-ю четверть (23:10) и матч, закончив игру с показателем полезности «+14»
4сегодня, 05:25
23+8+7 Кортни Уильямс помогли «Миннесоте» обыграть «Финикс» в первой игре серии
сегодня, 05:02Видео
Женская НБА. 1/2 финала. 34 очка Митчелл помогли «Индиане» справиться с «Лас-Вегасом» (1-0), «Миннесота» обыграла «Финикс» (1-0)
5сегодня, 04:11
34 очка Келси Митчелл помогли «Индиане» начать серию с «Лас-Вегасом» с победы
1вчера, 20:59Видео
«Олимпиакос», скорее всего, сосредоточится на подписании Дэлано Бэнтона, Монте Моррис затягивает переговоры
2вчера, 20:27
Джефф Тиг: «У Порзингиса контрактный год, «Атланта» выйдет в финал конференции»
9вчера, 19:55
Пол Пирс: «Джейлену Брауну нельзя подходить к сезону с целью набирать побольше очков, чтобы компенсировать отсутствие Джейсона Тейтума»
1вчера, 19:20
Джеймс Уорти: «Лука Дончич похож на Мэджика Джонсона умением фиксировать обстановку у себя в голове»
1вчера, 19:05
Джеймс Уорти: «Деандре Эйтону пришло время понюхать пороху. Стать охотником»
7вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Джеремайя Робинсон-Эрл присоединится к «Далласу»
52 минуты назад
«Денвер» подписал защитника Джаванте Маккоя
сегодня, 05:43
«Автодор» победил в домашнем товарищеском турнире памяти В. Е. Родионова, обыграв МБА-МАИ в финале
вчера, 19:45
«Локомотив-Кубань» уступил «Тюрк Телекому» (82:96) и завершил серию матчей в Турции с результатом 4-3
вчера, 18:40
«Астана» будет выступать в дивизионе West Asia League в азиатском турнире FIBA WASL
вчера, 18:22Фото
Наталия Фураева: «Участие команд Евролиги в Суперкубке несомненно придает дополнительную ответственность, будем тренировать психологию»
вчера, 17:10
Бэм Адебайо вручил Эйже Уилсон трофей MVP
3вчера, 15:13Видео
Зоран Драгич присоединился к хорватскому «Сплиту»
вчера, 14:59Фото
Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Партизан» взял верх над «Сиднеем», «Панатинаикос» крупно победил «Аделаиду» и выиграл турнир
вчера, 13:38
Грант Уильямс и Джош Грин пропустят тренировочный лагерь «Шарлотт»
вчера, 12:30