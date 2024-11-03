«Они проложили нам путь». Зак Рэндолф объяснил, почему важно чтить старшее поколение игроков

Зак Рэндолф отметил, что ветераны «Портленда» помогли ему сформировать свою игру.

«Мне нравится отдавать дань уважения старшему поколению игроков, потому что они проложили нам путь.

Такие парни, как Пол Пирс и Кевин Гарнетт . Ветераны – Дэймон Стаудемайр, Скотти Пиппен , Арвидас Сабонис и Рашид Уоллес – проложили мне путь. Шон Кемп проложил путь, черт возьми. Поэтому я отдаю им дань уважения. Черт возьми, в этом вся суть», – сказал бывший игрок НБА .