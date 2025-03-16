«Мемфис» вывел из обращения игровой номер Тони Аллена

Аллен стал третьим игроком в истории «Гриззлис», удостоенным такой чести.

Тони Аллен был одним из создателей философии и стиля игры «Grit ‘n Grind» («упорство и изнуряющая работа») в «Мемфисе ».

Его футболка с номером 9 была выведена из обращения во время сегодняшней игры «Гриззлис» против «Майами».

Двумя другими игроками, чьи футболки висят под сводами арены в Мемфисе, являются Зак Рэндолф и Марк Газоль , которые тоже присутствовали на церемонии в субботу.

«Мне было приятно останавливать противника в последнем владении в защите. Ценность этого была такой же, как у решающего броска. Часто люди не акцентируют внимание на таких моментах, но мне это нравилось... Таким образом я приносил пользу команде», – сказал Аллен.

Аллен провел половину своей 14-летней карьеры в «Мемфисе » и остался жить в городе после ее завершения.

За время выступлений в «Гриззлис» игрок трижды становился членом первой защитной сборной НБА .