34 очка Келси Митчелл помогли «Индиане» начать серию с «Лас-Вегасом» с победы

Защитник Келси Митчелл ярко открыла серию с «Эйсес».

«Фивер» повели в полуфинальной серии с «Лас-Вегасом», одержав победу в гостях со счетом 89:73.

Митчелл стала самым результативным игроком матча. На ее счету 34 очка при 12 из 23 с игры и 4 из 6 из-за дуги.

Центровая «Эйсес» Эйжа Уилсон ответила дабл-даблом – 16 очками и 13 подборами (6 из 22 с игры).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
