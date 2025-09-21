Грант Уильямс и Джош Грин пропустят тренировочный лагерь «Шарлотт»

Грин и Уильямс не успеют восстановиться к началу тренировочных занятий.

Главный тренер «Хорнетс» Чарльз Ли рассказал, что Джош Грин и Грант Уильямс прогрессируют в восстановлении, но ни один из них не будет готов к тренировочному лагерю. Конкретного графика их возвращения нет. Оба игрока тщательно следуют своим индивидуальным планам реабилитации и поддерживают связь с товарищами по команде и тренерским штабом.

Грин перенес операцию на левом плече в июне из-за нестабильности сустава, а Уильямс восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки правого колена.