Грант Уильямс и Джош Грин пропустят тренировочный лагерь «Шарлотт»
Грин и Уильямс не успеют восстановиться к началу тренировочных занятий.
Главный тренер «Хорнетс» Чарльз Ли рассказал, что Джош Грин и Грант Уильямс прогрессируют в восстановлении, но ни один из них не будет готов к тренировочному лагерю. Конкретного графика их возвращения нет. Оба игрока тщательно следуют своим индивидуальным планам реабилитации и поддерживают связь с товарищами по команде и тренерским штабом.
Грин перенес операцию на левом плече в июне из-за нестабильности сустава, а Уильямс восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки правого колена.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Charlotte Observer
