0

Грант Уильямс и Джош Грин пропустят тренировочный лагерь «Шарлотт»

Грин и Уильямс не успеют восстановиться к началу тренировочных занятий.

Главный тренер «Хорнетс» Чарльз Ли рассказал, что Джош Грин и Грант Уильямс прогрессируют в восстановлении, но ни один из них не будет готов к тренировочному лагерю. Конкретного графика их возвращения нет. Оба игрока тщательно следуют своим индивидуальным планам реабилитации и поддерживают связь с товарищами по команде и тренерским штабом.

Грин перенес операцию на левом плече в июне из-за нестабильности сустава, а Уильямс восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки правого колена.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Charlotte Observer
logoШарлотт
logoГрант Уильямс
logoНБА
logoДжош Грин
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Хорнетс» подписали разыгрывающего Маркуса Гарретта и отчислили форварда Брэндона Слэйтера
вчера, 17:58
«Лейкерс», «Тандер», «Хорнетс», «Кавальерс» и «Уизардс». Разбор огненного лета для 30 команд, часть 2
1515 сентября, 15:52Трибуна
Билл Симмонс: «Гарантирую, что Кон Книппел будет в олимпийской сборной США в 2028 году»
315 сентября, 03:52
Главные новости
Эйжа Уилсон стала первой четырехратной MVP женской НБА
119 минут назадФото
Межконтинентальный кубок ФИБА. «Уникаха» снова обыграла сборную G-лиги в финале, «Аль-Ахли» стал первым призером из Африки
29 минут назад
Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» сыграет с «Лас-Вегасом», «Миннесота» примет «Финикс» в первых матчах серий
1сегодня, 12:31
Джейлен Браун: «Половина команды ушла. Чувствуется, что началась новая эра. Тейтум заплел брейды, я не понимаю, что происходит»
2сегодня, 12:09
Кевин Дюрэнт: «Услышать о том, что «Финикс» выставил меня на рынок, из стороннего источника было немного досадно»
сегодня, 10:54
Алперен Шенгюн подарил Rolex Эрджану Османи за защиту против Янниса Адетокумбо
3сегодня, 09:49Фото
Инсайдер Тим Макмэн: «Обмен заставил Луку повзрослеть»
3сегодня, 08:02
«Мне нужно покопаться в себе, я что-то делаю не так». Пятеро товарищей по команде Джейлена Брауна не ответили на его звонок
10сегодня, 07:11
Кейтлин Кларк получила штраф в 200 долларов за слова «судьи не смогли остановить нас»
4сегодня, 06:49
Гэри Пэйтон включил Шона Кемпа и Уилта Чемберлена в лучшую пятерку всех времен
5сегодня, 06:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Баскония» подписала бывшего разыгрывающего «Торонто» Маркиза Науэлла
сегодня, 11:43Фото
«Какого хрена…» Журналистка спросила Брианну Стюарт об увольнении главного тренера, которая в этот момент сидела рядом с ней
1сегодня, 11:19
Энджел Риз: «Шак – важный человек в моей жизни, он как дядя, как отцовская фигура»
сегодня, 09:32
Шамперт об игре против Карри и Томпсона: «Такое чувство опасности я не испытывал против кого-то другого»
1сегодня, 09:09
Сын Хакима Оладжувона, Азиз, выбрал университет Стэнфорд
2сегодня, 08:43
Шэй Гилджес-Александер устраивает гаражные распродажи одежды для своих партнеров по команде
сегодня, 07:32
Подписание Ажуоласа Тубелиса привело «Жальгирис» к конфликту с фанатской организацией
1вчера, 20:32
Первые кроссовки Энджел Риз были раскуплены за час, трафик чуть не положил сайт Reebok
13вчера, 18:28Фото
«Хорнетс» подписали разыгрывающего Маркуса Гарретта и отчислили форварда Брэндона Слэйтера
вчера, 17:58
Мирослав Радулица завершил баскетбольную карьеру в 37 лет и перешел в сербский футбольный клуб «Железничар Инджия»
вчера, 16:09