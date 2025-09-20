«Хорнетс» подписали разыгрывающего Маркуса Гарретта и отчислили форварда Брэндона Слэйтера

«Шарлотт» продолжает просмотр игроков.

Клуб отчислил форварда Брэндона Слэйтера (26 лет, 203 см) и подписал разыгрывающего Маркуса Гарретта (26 лет, 196 см).

Слэйтер играл за «Лаврион» в прошлом сезоне, набирая 7,4 очка и 3 подбора за 19,5 минуты в матчах чемпионата Греции. Форвард, скорее всего, присоединится к фарм-команде «Хорнетс» в G-лиге.

Гарретт провел большую часть прошлого сезона в лиге развития. На его счету 9,4 очка, 4 передачи и 1,3 перехвата. Защитник подписал 10-дневный контракт с «Шарлотт » в марте и 4 раза выходил на площадку в рамках НБА (7 очков, 3,3 передачи за 19,8 минуты).