Билл Симмонс: «Гарантирую, что Кон Книппел будет в олимпийской сборной США в 2028 году»

Билл Симмонс уверен в перспективах одного из новичков НБА.

Эксперт составил олимпийскую сборную США 2028 года и уточнил, что не сомневается в приглашении Кона Книппела из «Шарлотт ».

«Редко я так делаю. Но сейчас гарантирую, что этот парень будет в олимпийской сборной США в 2028 году. Кон Книппел. Гарантирую, он будет одним из 12 игроков в 2028 году.

Книппел идеально подходит для игры на уровне сборных по правилам ФИБА. Способен играть на разных позициях. Может меняться в защите», – заявил Симмонс .