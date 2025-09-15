Билл Симмонс: «Гарантирую, что Кон Книппел будет в олимпийской сборной США в 2028 году»
Билл Симмонс уверен в перспективах одного из новичков НБА.
Эксперт составил олимпийскую сборную США 2028 года и уточнил, что не сомневается в приглашении Кона Книппела из «Шарлотт».
«Редко я так делаю. Но сейчас гарантирую, что этот парень будет в олимпийской сборной США в 2028 году. Кон Книппел. Гарантирую, он будет одним из 12 игроков в 2028 году.
Книппел идеально подходит для игры на уровне сборных по правилам ФИБА. Способен играть на разных позициях. Может меняться в защите», – заявил Симмонс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Шоу Зака Лоу
