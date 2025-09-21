0

Гэри Пэйтон включил Шона Кемпа и Уилта Чемберлена в лучшую пятерку всех времен

Пэйтон cоставил свою пятерку лучших.

«Если вы хотите, чтобы я включил туда себя, а я обычно себя туда не ставлю, то я буду разыгрывающим. На позицию атакующего защитника я бы, наверное, поставил Майкла Джордана. «Тройка» – Кобе Брайант. В качестве тяжелого форварда я бы поставил Шона Кемпа, и на позиции центрового всегда должен быть Уилт Чемберлен.

Я считаю, что Уилт Чемберлен был величайшим центровым за всю историю игры. Все восхваляют его рекорды, вы видите, как все пытаются побить его рекорды, но ему не отдают должное, потому что говорят, что он играл в 60-х, но это не имеет значения. В какой-то момент жизни ему было 17-18 лет, и он уже мог здорово играть. Так что это была бы моя пятерка», – заключил Пэйтон.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Николь Ганглани в соцсети X
logoГэри Пэйтон
logoШон Кемп
logoУилт Чемберлен
logoНБА
logoКобе Брайант
logoМайкл Джордан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Билл Расселл, Хаким Оладжувон и Тим Данкан – лидеры Топ-25 лучших игроков оборонительного плана в истории по версии Джона Холлинджера
296 сентября, 16:59
Гэри Пэйтон: «Гилджес-Александер и близко не Кобе»
113 июня, 11:53
Гэри Пэйтон: «Размены в защите – это худший баскетбол всех времен»
623 мая, 12:04
Главные новости
«Мне нужно покопаться в себе, я что-то делаю не так». Пятеро товарищей по команде Джейлена Брауна не ответили на его звонок
13 минут назад
Кейтлин Кларк получила штраф в 200 долларов за слова «судьи не смогли остановить нас»
135 минут назад
Джейлен Уильямс о мотивации на новый сезон: «Давайте сделаем это снова и посмотрим, что они скажут на этот раз»
сегодня, 06:10
Джоэл Эмбиид значительно похудел в межсезонье
3сегодня, 05:49
Кармело Энтони: «Моим лучшим сезоном из всех был сезон с «Лейкерс»
2сегодня, 05:22
Софи Каннингем о выходе «Индианы» в полуфинал: «Лига просто в ярости, ведь нас здесь вообще не должно было быть»
1сегодня, 05:05
Стефен Карри и Роджер Федерер дали старт теннисному матчу Кубка Лэйвера
сегодня, 04:43Видео
Руководитель клуба НБА об Уиггинсе и «Лейкерс»: «Вы правда думаете, что Райли хочет помочь Джеймсу?»
1сегодня, 04:23
Энтони Дэвис вернулся к тренировкам 5 на 5 после глазной операции
4вчера, 20:59
«Выглядит эксплуатацией». Рикки Рубио считает необходимым установить нижние возрастные рамки профессионального баскетбола
5вчера, 20:20
Ко всем новостям
Последние новости
Подписание Ажуоласа Тубелиса привело «Жальгирис» к конфликту с фанатской организацией
1вчера, 20:32
Первые кроссовки Энджел Риз были раскуплены за час, трафик чуть не положил сайт Reebok
12вчера, 18:28Фото
«Хорнетс» подписали разыгрывающего Маркуса Гарретта и отчислили форварда Брэндона Слэйтера
вчера, 17:58
Мирослав Радулица завершил баскетбольную карьеру в 37 лет и перешел в сербский футбольный клуб «Железничар Инджия»
вчера, 16:09
Защитник Дэмой Ходж присоединится к тренировочному лагерю «Далласа»
вчера, 15:33
Защитники Дэвид Дьюк и Дэмион Бо пройдут просмотр в «Финиксе»
1вчера, 14:34
Отказ «Финикса» от платного регионального кабельного телевещания привел к двукратному росту зрительской аудитории
вчера, 13:34
Чус Матео: «Жена хочет, чтобы я быстрее снова начал тренировать и убрал руки от ее сада»
вчера, 13:20
14-летний Джереми Готье (229 см) продемонстрировал дальний бросок и завершение из-под кольца
7вчера, 11:13Видео
«Вашингтон» подписал Шарифа Купера на двусторонний контракт
вчера, 07:06