Гэри Пэйтон: «Размены в защите – это худший баскетбол всех времен»
Легендарный защитник критически отозвался о тенденциях современной игры.
«Сейчас все только и делают, что размениваются в защите. Все постоянно это делают. Их этому учат. И это худший баскетбол всех времен.
Когда центровой остается один на один с разыгрывающим, тот просто пройдет его по дороге к кольцу и легко забьет. Но мы даже не пытаемся как-то это изменить», – сказал Пэйтон.
Кто станет чемпионом НБА?6808 голосов
Оклахома
Миннесота
Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст No Vultures
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости