Гэри Пэйтон: «Размены в защите – это худший баскетбол всех времен»

Легендарный защитник критически отозвался о тенденциях современной игры.

«Сейчас все только и делают, что размениваются в защите. Все постоянно это делают. Их этому учат. И это худший баскетбол всех времен.

Когда центровой остается один на один с разыгрывающим, тот просто пройдет его по дороге к кольцу и легко забьет. Но мы даже не пытаемся как-то это изменить», – сказал Пэйтон.