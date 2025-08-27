Паоло Гальбьяти: «Тренировать «Басконию» – это мечта, которая сбылась»
Паоло Гальбьяти прокомментировал свое назначение.
41-летний специалист сменил Пабло Ласо на должности главного тренера «Басконии».
«Счастлив получить такое престижное место. Это мечта, которая сбылась.
Я начал играть в 11, мой брат и отец постоянно смотрели матчи по телевизору. Евролига уже тогда имела большое значение для Витории, и я мечтал о чем-то подобном.
Постараюсь выложиться на все 100% и порадовать наших болельщиков. Планируем побеждать, добраться до плей-офф и, возможно, получить трофей.
Самое важное для меня – становиться лучше с каждым днем, мечтать о большем, но при этом твердо стоять на ногах», – поделился тренер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Басконии»
