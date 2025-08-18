Фото
Мамаду Диаките присоединился к «Басконии»

28-летний форвард (206 см) продолжит карьеру в Испании.

«Баскония» объявила о заключении 2-летнего соглашения с Мамаду Диаките.

В 2021 году Диаките стал чемпионом НБА в составе «Милуоки». За 4 сезона в американской лиге он принял участие в 55 матчах за «Бакс», «Тандер», «Кэвальерс», «Сперс» и «Никс», набирая в среднем 3,1 очка и 0,7 подбора.

Прошлый сезон гвинейский «большой» провел в G-лиге, выступая за фарм-клуб «Финикса» и принося своей команде 13,6 очка, 8,4 подбора и 2,2 передачи за игру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Басконии»
