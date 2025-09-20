  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Костас Флеваракис о молодом Деннисе Шредере: «Он хотел добиться признания и стремился соревноваться, что привело его к нынешнему успеху»
Костас Флеваракис о молодом Деннисе Шредере: «Он хотел добиться признания и стремился соревноваться, что привело его к нынешнему успеху»

Костас Флеваракис помог Деннису Шредеру запустить карьеру.

Греческий специалист пересекся с молодым разыгрывающим в «Брауншвейге» (2012/13).

«Он с самого начала показал, что заслуживает шанса. До меня ему не доставалось внимания. Никто в него особо не верил. Минимальное игровое время. С ним обращались как с иностранцем. Мне же было неважно, как он выглядел и что о нем говорили. Я дал ему понять, что все зависит от него самого.

Он ошибался, но это нормально. Главное – выносить уроки. Деннис это делал. Никогда не вел себя провокационно. Просто стремился соревноваться. Такие игроки выводят из себя в качестве соперника, но нравятся, когда они на одной с тобой стороне.

Он хотел добиться признания. Это пошло со школьных лет. Ему нужна была вера кого-либо. Он был уверен в себе, но не находил поддержки в окружении.

Уже тогда демонстрировал свой арсенал. Быструю смену темпа, прессинг в защите. Мы много работали над принятием решений, чтением игры. Ключ к его успеху лежал в психологии.

Тот же соревновательный огонь из юности приносит ему успех сейчас. Он научился использовать его на полную», – поделился Флеваракис.

Шредер привел сборную Германии к золотым медалям чемпионата мира и Евробаскета и стал MVP этих турниров.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Костас Флеваракис
logoБрауншвейг
logoсборная Германии
logoСакраменто
logoДеннис Шредер
