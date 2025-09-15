  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Деннис Шредер во время празднования «золота» Евробаскета: «Атаман, иди #####! Лучший тренер? Хрен там!»
2

Деннис Шредер во время празднования «золота» Евробаскета: «Атаман, иди #####! Лучший тренер? Хрен там!»

MVP Евробаскета не согласен с выбором лучшего тренера турнира.

Деннис Шредер эмоционально отреагировал на решение признать Эргина Атамана лучшим тренером Евробаскета-2025. Немецкий разыгрывающий не скрывал своего несогласия во время стрима на платформе Twitch.

Как сообщает Bild, во время празднования титула в автобусе он крикнул: «Атаман, иди #####! Лучший тренер? Хрен там!»

Германия победила Турцию и стала чемпионом Евробаскета-2025. Исаак Бонга – MVP финала

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoЕвробаскет-2025
Эргин Атаман
logoДеннис Шредер
logoсборная Турции
logoсборная Германии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эргин Атаман: «Я верю, что эти игроки скоро принесут трофей Турции»
1сегодня, 15:19
Игроки сборной Германии ворвались на пресс-конференцию Денниса Шредера, чтобы поздравить его с днем рождения
1сегодня, 08:10Видео
Эргин Атаман после поражения в финале Евробаскета: «Я говорил слишком много на этом турнире. Сейчас мы разочарованы и не хочется никаких слов»
1сегодня, 05:27
Деннис Шредер вошел в элитный клуб обладателей MVP Евробаскета и чемпионата мира
6вчера, 21:42
Главные новости
Бисмак Бийомбо согласовал однолетний контракт с «Сан-Антонио»
357 минут назад
Алекс Мумбру потерял около 7 килограммов из-за инфекции
сегодня, 15:21
Шэмс Чарания: «Джо Лэйкоб настоял на выборе Куминги, хотя часть «Уорриорз» была за Франца Вагнера»
13сегодня, 14:25
«Голден Стэйт» предложил Куминге трехлетний контракт на 75 млн с опцией команды
6сегодня, 14:02
Кендрик Перкинс – Джонатану Куминге: «Ты им не нужен, чувак!»
7сегодня, 11:55
Маодо Ло: «Если ты хорошо бросаешь трехочковые, у тебя высокий уровень атлетизма – ты можешь играть в НБА, и у Бонги все это есть»
2сегодня, 10:37
Яннис Адетокумбо и Алперен Шенгюн не пожали руки на церемонии награждения
19сегодня, 09:35
Кай Джонс присоединился к «Анадолу Эфесу»
1сегодня, 08:52Фото
Яннис Адетокумбо: «Если тренера Спанулиса нет в сборной, то и меня тоже»
8сегодня, 08:34
Игроки сборной Германии ворвались на пресс-конференцию Денниса Шредера, чтобы поздравить его с днем рождения
1сегодня, 08:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки сборной Германии получат по 30 тысяч евро за «золото» Евробаскета
9 минут назад
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Бешикташ»
39 минут назад
Эргин Атаман: «Я верю, что эти игроки скоро принесут трофей Турции»
1сегодня, 15:19
Шэмс Чарания: «Куминга откладывает подписание квалификационного предложения в надежде на сделку с «Уорриорз» или «сайн-энд-трейд»
3сегодня, 14:57
Швед подписал контракт с МБА-МАИ
7сегодня, 13:35
Богдан Богданович: «Поздравляю Германию, потрясающий турнир и заслуженное чемпионство!»
1сегодня, 13:19
Леброн Джеймс сыграл против 36,4% игроков за всю историю НБА
5сегодня, 12:34
«Валенсия» продала рекордные 11000 абонементов на сезон
2сегодня, 11:36
Сборная Германии завершила Евробаскет со средней разницей очков «+24». Это лучше, чем у сборной США на последних трех Олимпиадах
1сегодня, 11:19
Прошедший регулярный сезон женской НБА стал рекордным по популярности на ESPN
1сегодня, 10:54