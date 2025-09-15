Деннис Шредер во время празднования «золота» Евробаскета: «Атаман, иди #####! Лучший тренер? Хрен там!»

MVP Евробаскета не согласен с выбором лучшего тренера турнира.

Деннис Шредер эмоционально отреагировал на решение признать Эргина Атамана лучшим тренером Евробаскета-2025 . Немецкий разыгрывающий не скрывал своего несогласия во время стрима на платформе Twitch.

Как сообщает Bild, во время празднования титула в автобусе он крикнул: «Атаман, иди #####! Лучший тренер? Хрен там!»

