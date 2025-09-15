Деннис Шредер во время празднования «золота» Евробаскета: «Атаман, иди #####! Лучший тренер? Хрен там!»
MVP Евробаскета не согласен с выбором лучшего тренера турнира.
Деннис Шредер эмоционально отреагировал на решение признать Эргина Атамана лучшим тренером Евробаскета-2025. Немецкий разыгрывающий не скрывал своего несогласия во время стрима на платформе Twitch.
Как сообщает Bild, во время празднования титула в автобусе он крикнул: «Атаман, иди #####! Лучший тренер? Хрен там!»
Германия победила Турцию и стала чемпионом Евробаскета-2025. Исаак Бонга – MVP финала
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости