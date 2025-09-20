Защитник Дэмой Ходж присоединится к тренировочному лагерю «Далласа»
«Мэверикс» просмотрят Дэмоя Ходжа.
26-летний защитник (193 см), родом с британских Виргинских островов, не был выбран на драфте в 2023 году и дебютировал в НБА за «Лейкерс», проведя 7 матчей (2 очка за 5,9 минуты).
Прошлый сезон Ходж отыграл в греческом «Арисе», набирая 7,1 очка, 2,5 подбора, 1,9 передачи и 1,5 перехвата в среднем в Еврокубке.
Баскетболист подписал с «Далласом» негарантированный контракт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Гранта Афсета
