Защитник Дэмой Ходж присоединится к тренировочному лагерю «Далласа»

«Мэверикс» просмотрят Дэмоя Ходжа.

26-летний защитник (193 см), родом с британских Виргинских островов, не был выбран на драфте в 2023 году и дебютировал в НБА за «Лейкерс», проведя 7 матчей (2 очка за 5,9 минуты).

Прошлый сезон Ходж отыграл в греческом «Арисе », набирая 7,1 очка, 2,5 подбора, 1,9 передачи и 1,5 перехвата в среднем в Еврокубке.

Баскетболист подписал с «Далласом » негарантированный контракт.